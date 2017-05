Tennisprofi Juan Monaco gab via Twitter seinen Rücktritt bekannt. Der 33-jährige Argentinier gewann in seiner 15-jährigen Profikarriere neun ATP-Turniere im Einzel, davon acht auf Sand. Er verdiente rund acht Millionen Dollar (7,29 Mio. Euro) Preisgeld und war 2012 acht Wochen lang in den Top Ten der Tennis-Weltrangliste. (APA)