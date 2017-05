Golden State Warriors haben auch das zweite Playoff-Halbfinalspiel der NBA gewonnen. Der Titelfavorit triumhpierte am Dienstag (Ortszeit) gegen die San Antonio Spurs deutlich mit 136:100 und führt in der „best of seven“-Serie mit 2:0. Am Samstag (Ortszeit) kommt es in San Antonio zum dritten Match.

Ohne den verletzten Top-Star Kawhi Leonard waren die Gäste chancenlos. Lediglich Jonathon Simmons zeigte mit 22 Punkten Normalform. Bei den dominierenden Warriors war Stephen Curry mit 29 Zählern erfolgreichster Werfer. (dpa)