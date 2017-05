Die Tirolerin Franziska Peer hat am Samstag beim Sportschützen-Weltcup in München im Luftgewehrfinale Rang sechs belegt. Im Grunddurchgang war die 30-Jährige mit nur 0,7 Ringen Rückstand auf die Führende Fünfte gewesen. In der Achter-Entscheidung war Peer zwischenzeitlich Zweite gewesen, der Sieg ging an die Rumänien Laura Ilie. Olivia Hofmann kam unter 122 Sportlerinnen lediglich auf Rang 55. (APA)