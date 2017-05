Indianapolis (Indiana) – Der Spanier Fernando Alonso hat am Freitag beim letzten Training für die 500 Meilen von Indianapolis mit der viertbesten Leistung aufgezeigt. Der zweifache Formel-1-Weltmeister hatte einen Einsatz beim Motorsport-Klassiker in den USA jenem in der Formel-1-WM für McLaren in Monte Carlo vorgezogen. Beide Events finden am 28. Mai statt. Die schnellste Fahrt markierte der Franzose Sebastien Bourdais.

Der Ex-Formel-1-Pilot von Toro Rosso kam am „Fast Friday“ auf eine Geschwindigkeit von 233,116 Meilen (375,164 km/h), für den 2,5-Meilen-Rundkurs benötigte er 38,607 Sek. Dahinter landeten Ryan Hunter-Reay (USA/232,132), Takuma Sato (JPN/231,969) und Alonso - alle in einem Andretti Honda (231,827). Der Iberer hatte erst Anfang Mai seine erste Fahrt in einem IndyCar absolviert. Das Qualifying war für (den heutigen) Samstag angesetzt, die Top neun fahren am Sonntag um die Pole Position. (APA/Reuters/AFP)