Lausitz – Lucas Auer hat am Samstag das erste DTM-Rennen auf dem Lausitzring gewonnen und seinen zweiten Saisonsieg gefeiert. Der Tiroler Mercedes-Pilot setzte sich vor seinem kanadischen Markenkollege Robert Wickens und dem Deutschen Rene Rast im Audi RS durch und baute seine Führung in der Gesamtwertung des Deutschen Tourenwagen Masters aus. Am Sonntag startet um 15.18 Uhr das nächste Rennen.

Auer war von der Pole Position aus ins Rennen gegangen. (APA/dpa)