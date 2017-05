Matosinhos – Der Franzose Sebastian Ogier hat sich am zweiten Tag der Portugal-Rallye an die Spitze des Klassements gesetzt. Der vierfache Weltmeister war am Samstag im Ford Fiesta eine Klasse für sich und ließ die Hyundai-Konkurrenz Thierry Neuville und Dani Sordo hinter sich. Der Belgier Neuville liegt 16,8 Sekunden zurück, Sordo bereits 51,3. Der Este Ott Tänak rutschte vom ersten auf den vierten Platz. (APA/AFP)