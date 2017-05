Die Boston Celtics haben in den Halbfinal-Playoffs der NBA bei den Cleveland Cavaliers verkürzt. Ohne den verletzten Basketball-Superstar Isaiah Thomas siegte der Rekordchampion am Sonntag (Ortszeit) nach einer Aufholjagd überraschend mit 111:108 und liegt in der „best-of-seven“-Serie nur noch mit 1:2 zurück. Spiel vier findet am Dienstag (Ortszeit) wieder in Cleveland statt.

Bester Werfer bei den Gästen war Marcus Smart mit 27 Punkten. Bei den Cavaliers traf Kyrie Irving (29) am besten. LeBron James kam lediglich auf elf Zähler. (dpa)