Rimini – Der neunfache Motorrad-Weltmeister Valentino Rossi hat sich am Donnerstag bei einem Motocross-Unfall verletzt und ist in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben seines Arbeitgebers Yamaha zog sich der 38-jährige Italiener in Mondavio bei Rimini Verletzungen im Brust- und Rückenbereich zu. Gebrochen sei aber nichts, auch sonst seien keine ernsthaften Verletzungen festgestellt worden.

Der Unfall hatte sich am Donnerstagabend auf der Motocross-Piste Cavallara in Mondavio bei Pesaro ereignet. Beim MotoGP vergangenes Wochenende in Le Mans war es für Rossi ebenso nicht gut gelaufen. Im Duell mit seinem spanischen Yamaha-Teamkollegen Maverick Vinales war er gestürzt, ausgeschieden und hatte so die Führung in der Gesamtwertung an seinen Konkurrenten verloren. Ob Rossi beim nächsten MotoGP in Mugello/Italien am ersten Juni-Wochenende teilnehmen kann, ist ungewiss. (APA/dpa/AFP)