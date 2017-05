Von Alois Moser

Innsbruck – Wenn heute mit den Benedictine Ravens im Rahmen der Battle-4-Tirol ein US-amerikanisches Collegeteam im Innsbrucker Tivoli­stadion (19 Uhr) auf die Swarco Raiders trifft, erwartet Raiders-Headcoach Shuan Fatah ein richtiges Football-Fest: „Das wird eine tolle Herausforderung.“

Dabei schlüpfen die Gastgeber heute wohl in die für sie eher ungewohnte Rolle des Underdogs. „Gegen ein US-Team ist man immer Außenseiter“, so Fatah über die Hackordnung. Gegen das Elmhurst College gelang dem Tiroler Football-Aushängeschild im vergangenen Jahr ein überraschender Heimsieg. „Der Sieg kam unerwartet, damit hatten wir nicht gerechnet. Umso stolzer waren wir dann darüber“, erinnert sich der Berliner zurück.

Gegen die Ravens aus Kansas wäre ein Sieg heute für Fatah eine noch größere Überraschung: „Die sind noch mal eine ganze Ecke stärker als das College im letzten Jahr.“ Denn College ist (in Hinblick auf American Football) nicht gleich College, wie Szenekenner Fatah erläutert: „Die Ravens kommen von einem College, das einen großen Schwerpunkt auf Football hat. Unsere Gegner bekommen Stipendien aufgrund ihres sportlichen Könnens, sind also nicht nur Studenten, die nebenbei Football spielen.“ Um für ein solches Stipendium in Frage zu kommen, muss man natürlich einiges investieren: „Diese Spieler leben nur für Football.“

In Europa steht der College-Football medial klar im Schatten der Profiliga NFL, aber in den USA können es die College-Footballer allein von den Zuschauerzahlen her locker mit den Profis aufnehmen. „Collegeteams wie Michigan spielen vor 80.000 bis 100.000 Zuschauern“, erzählt Fatah: „Die Ravens sind zwar ein kleineres College, aber sie sind in ihrer Liga stets vorn­e mit dabei.“ Trainer Larry Wilcox amtiert seit 1979 als Coach der Ravens und ist seit 2014 einer von nur wenigen seiner Zunft, die mit ihrem College mehr als 250 Siege erreicht haben.

Collegeteams wie die Ravens, die gerade ein Vorbereitungscamp absolviert haben, reisen gerne „zum Aufwärmen“ nach Europa. „Die hinterlassen meist eine Spur der Verwüstung gegen europäische Teams“, lacht Fatah. Seine Raiders seien nach dem Achtungserfolg gegen Elmhurst über eine Agentur bewusst ausgesucht worden: „Die wollen eine Herausforderung.“

Dabei liegt die Herausforderung für Fatah nicht nur beim starken Gegner, sondern auch bei der eigenen Kadersituation. Die im Umbruch befindlichen Raiders konnten aufgrund mehrerer Ausfälle zuletzt nur 30 Mann für das AFL-Spiel gegen die Vienna Vikings mobilisieren – und mussten prompt die erste Saisonniederlage hinnehmen. „Das war nur eine Momentaufnahme“, will Fatah das Geschehene nicht überbewerten: „Wir sind ja noch immer punktgleich mit den Vikings an der Tabellenspitze, und in der CEFL stehen wir auch im Finale.“

Aus dem Ligaalltag sticht ein Highlight wie das heutige Spiel natürlich heraus: „Wir stellen uns auf einen harten Kampf ein, aber wir freuen uns schon sehr.“ Verzichten müssen die Raiders unter anderem auf den nach wie vor verletzten Sandro Platzgummer – umso wichtiger wäre die Unterstützung von den Rängen: „Wir hoffen schon auf 4000 bis 5000 Zuschauer, die sich so ein Schmankerl nicht entgehen lassen.“

Und wie es in der Battle-4-Tirol üblich ist, werden am Ende die Sieger die Helme der Verlierer mit nachhause nehmen dürfen. Ob Sieg oder Niederlage – Headcoach Fatah weiß eines ganz sicher: „Spaß werden wir auf jeden Fall haben.“