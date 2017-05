Götzis – Ivona Dadic hat am ersten Tag des Mehrkampf-Meetings in Götzis eine starke Leistung hingelegt. Die 23-Jährige belegte am Samstag nach vier von sieben Bewerben Rang elf und hielt bei 3.699 Punkten. Als Dadic 2016 beim Gewinn von EM-Bronze in Amsterdam den österreichischen Rekord von 6.408 Punkte aufstellte, hatte sie nach Tag eins 3.715 Zähler auf dem Konto.

In Führung lag die Britin Katarina Johnson-Thompson (4.059) vor der Belgierin Nafissatou Thiam (4.056) und der Deutschen Carolina Schäfer (4.053).