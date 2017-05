Wien – Der Franzose Jo-Wilfried Tsonga hat am Samstag bei der French-Open-Generalprobe in Lyon seinen ersten Titel auf Sand gewonnen. Bei seinem dritten Saisonerfolg bezwang der 32-Jährige im Finale den Tschechen Tomas Berdych 7:6(2),7:5. In Genf wiederholte der Schweizer Weltranglisten-Dritte Stan Wawrinka als Topfavorit mit einem 4:6,6:3,6:3 gegen den Deutschen Mischa Zverev seinen Vorjahressieg.

Beim WTA-Turnier in Nürnberg verteidigte die als Nummer eins gesetzte Niederländerin Kiki Bertens ebenfalls den Titel erfolgreich. Sie ließ im Endspiel der tschechischen Qualifikantin Barbora Krejcikova mit 6:2,6:1 keine Chance. Das australische Duell im Finale von Straßburg entschied Samantha Stosur mit 5:7,6:4,6:3 gegen Daria Gavrilova für sich. (APA)