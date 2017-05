Hamburg/München – Einen schöneren Abschied hätte sich der schwedische Springreiter Rolf-Göran Bengtsson für sein Spitzenpferd Casall ASK nicht wünschen können. Das Duo gewann am Samstag beim Fünf-Sterne-Turnier in Hamburg den GP-Bewerb der Global-Champions-Tour dank Bestzeit im Stechen (42,69 Sek.) vor dem Niederländer Harrie Smolders auf Don (45,13).

Danach wurde der auch in der Zucht sehr erfolgreiche 18-jährige Hengst aus dem Sport verabschiedet. Bengtsson, der Vorjahressieger der höchstdotierten Springreit-Serie, erhielt für den Erfolg 99.000 Euro.

Beim Drei-Sterne-Turnier in München sicherte sich der Österreicher Max Kühner mit dem neunjährigen Hengst Alfa Jordan den Sieg im Championat. Er war nach fehlerfreiem Ritt in der Siegerrunde um 0,51 Sekunden schneller als der zweitplatzierte Deutsche Michael Kölz (mit Dipylon). (APA)

Ergebnisse CSI Hamburg (5*) - Grand Prix (300.000 Euro/1,60 m/Global Champions Tour): 1. Rolf-Göran Bengtsson (SWE) Casall 0/42,69 - 2. Harrie Smolders (NED) Don 0/45,13 - 3. Christian Ahlmann (GER) Epleaser van‘t Heike 0/45,57, alle im Stechen.

Gesamtwertung Global Champions Tour nach 5 von 15 Bewerben: 1. Lorenzo de Luca (ITA) 133 - 2. Maikel van der Vleuten (NED) 124 - 3. Smolders 123.