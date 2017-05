Virginia Water – Ein Doppelbogey am vorletzten Loch hat Bernd Wiesberger beim PGA-Championship der Golf-Europa-Tour im Wentworth Club (7 Mio. Euro) am Samstag ein besseres Resultat gekostet. Der Burgenländer fiel nach einer 74-Runde (2 über Par) bei schwierigen Bedingungen an die 21. Stelle zurück. Mit dem Gesamtscore von 215 Schlägen (1 unter Par) trennten ihn sieben Schläge von Spitzenreiter Andrew Dodt (AUS).

Dodt, die Nummer 251 der Weltrangliste, führte nach einer 68er-Runde einen Schlag vor dem Südafrikaner Branden Grace (209). Dahinter folgten Francesco Molinari (ITA) und Lee Westwood (ENG/beide 211) sowie der Weltranglisten-Fünfte Henrik Stenson (SWE/212). Wiesberger ärgerte sich über einen verzogenen Drive auf der 17. Spielbahn. „Alles um 72 oder besser wäre ein sehr guter Score gewesen“, meinte der 31-Jährige auf Facebook. (APA)