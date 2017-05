Apeldoorn – Österreichs Volleyball-Nationalteam der Herren ist in zweiten Phase der WM-Qualifikation ausgeschieden. Die ÖVV-Auswahl unterlag beim Ausscheidungsturnier in den Niederlanden am Sonntag Moldau nach hartem Kampf 1:3 (22,-29,-22,-24) und hat nach der dritten Niederlage keine Chance mehr auf den zweiten Tabellenrang, der zur Teilnahme an der nächste Phase berechtigt hätte.

Topscorer der Mannschaft von Teamchef Michael Warm war neuerlich Alexander Berger mit 25 Punkten. Zuvor hatten die Österreicher gegen die Slowakei (3:1) und Luxemburg (3:0) klar gewonnen, gegen Griechenland (2:3) und Topfavorit Niederlande (2:3) hatte es knappe Niederlagen gegeben. (APA)