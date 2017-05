Der Tiroler Lucas Auer absolviert von 9. bis 11. Juni in Spielberg ein Gastspiel im ADAC GT Masters. Der DTM-Spitzenreiter werde gemeinsam mit Sebastian Asch mit einem Mercedes-AMG GT3 für sein früheres Team BWT Mücke an den Start gehen, teilte sein deutscher Rennstall am Dienstag mit. Für den 22-Jährigen ist es das Debüt in der GT-Masters-Serie.