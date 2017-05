Kiel - Österreichs Handball-Teamspieler Raul Santos (25) ist am Dienstag am linken Knie operiert worden und fällt damit für die EM-Qualifikation aus. Wie der deutsche Rekordmeister THW Kiel am Mittwoch mitteilte, entfernte Mannschaftsarzt Frank Pries beim Stürmer eines Teil des Außenmeniskus und behandelte einen Knorpelschaden. Die ärztliche Abteilung rechnet mit einer Pause von mindestens sechs Monaten.

„Das ist eine weitere Hiobsbotschaft für Raul und für uns“, sagte THW-Geschäftsführer Thorsten Storm. Santos hatte sich schon im Jänner 2016 im WM-Qualifikationsspiel von Österreich in Rumänien am linken Knie verletzt. Dabei war das Innenband gerissen und der Außenmeniskus in Mitleidenschaft gezogen worden.

Nach seinem Comeback bestritt Santos in dieser Saison 42 Partien für die Kieler, in denen er 83 Treffer erzielte. Im April gewann Santos mit dem THW den DHB-Pokal und feierte damit seinen ersten großen Titel im Vereinshandball. Anfang Mai war er für Österreich in der EM-Qualifikation im Einsatz, die nächsten und entscheidenden Partien finden Mitte Juni gegen Finnland und Bosnien nun ohne ihn statt. (APA)