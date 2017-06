Paris – Der mögliche Achtelfinal-Gegner von Dominic Thiem, David Goffin, hat sich am Freitag in seinem Drittrunden-Spiel bei den Tennis-French-Open eine Verletzung zugezogen. Beim Stand von 5:4, Einstand gegen Horacio Zeballos (ARG) überknöchelte der als Nummer 10 gesetzte Belgier beim Rutschen in die am Ende des Spielfeldes zusammengerollte Plane.

Damit kann es nicht zum programmierten Achtelfinale zwischen Thiem und Goffin kommen. Der Belgier gilt mit einer 6:3-Bilanz gegen den Österreicher als Angstgegner des Vorjahres-Halbfinalisten. Allerdings hatte Österreichs Nummer eins den Belgier 2016 im Viertelfinale von Paris bezwungen. Thiem spielte am Freitagnachmittag gegen Steve Johnson (USA-25) um den Einzug in die Runde der letzten 16. (APA)