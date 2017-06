Düsseldorf – Japans Tischtennis-Wunderkind Tomokazu Harimoto steht bei den Weltmeisterschaften in Düsseldorf im Viertelfinale. Der erst 13-Jährige besiegte am Samstag in der Runde der besten 16 den 20 Jahre älteren Slowaken Lubomir Pistej mit 12:10, 11:8, 11:9, 9:11, 11:9. Der Japaner ist die Nummer 69 der Weltrangliste. Pistej, der schon seine 15. WM bestreitet, wird im Welt-Ranking an Position 156 geführt. Harimotos Gegner im Viertelfinale wird zwischen den Chinesen Lin Gaoyuan und Xu Xin ermittelt. (APA/dpa)