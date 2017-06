Wien - Vitas Ziura gibt ein Comeback für Österreichs Handball-Nationalteam. Der 38-Jährige wurde aufgrund mehrerer Ausfälle für die EM-Qualifikationsspiele gegen Finnland (Vantaa, Mittwoch) und Bosnien-Herzegowina (Wien, Samstag) einberufen, wie der ÖHB am Sonntag bekanntgab. Mit Siegen in den letzten beiden Spielen könnte sich Österreich aus eigener Kraft für die EM in Kroatien qualifizieren.

Ziura bestritt am 15. Juni 2016 sein vermeintlich letztes Spiel für die ÖHB-Auswahl. Nach Ausfällen von Max Hermann, Alexander Hermann und Romas Kirveliavicius kontaktierte Teamchef Patrekur Johannesson nun den 38-Jährigen. Ziura, der mit den Fivers Margareten im HLA-Finale Hard unterlegen war, sagte zu.

„Ich wurde vom ersten Tag an in Österreich sehr gut aufgenommen, die Fivers sind wie eine Familie, genauso wie der ÖHB. Es ist eine Ehre für mich, für Österreich zu spielen“, sagte der Rückraumspieler, der heuer zum siebenten Mal zum „Handballer des Jahres“ in Österreich gekürt wurde. Für das Nationalteam bestritt Ziura bisher 94 Länderspiele und erzielte 200 Tore.

Teamchef Johannesson freute sich über die Rückkehr des Routiniers: „Mit ihm haben wir in der Deckung und im Angriff wieder mehrere Optionen. Vitas ist ein Mann mit enorm viel Erfahrung, er kann und will dem Team helfen.“ (APA)