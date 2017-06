Atzenbrugg – Dylan Frittelli hat die Golf Lyoness Open 2017 in Atzenbrugg gewonnen. Der Südafrikaner setzte sich am Sonntag mit einem Schlag Vorsprung auf drei Verfolger durch und feierte seinen ersten Sieg auf der European Tour. Sepp Straka fiel früh aus dem Kampf um einen erhofften Heimsieg, am Ende wurde der 24-jährige Austro-Amerikaner aber starker Siebenter. Bernd Wiesberger wurde 15., Mattias Schwab 43.

Wiegele gewann auf Challenge Tour in Belgien

Der Steirer Martin Wiegele verbindet mit Waterloo seit Sonntag ausschließlich Positives. Der 38-Jährige feierte bei der zur Golf-Challenge-Tour zählenden KPMG Trophy seinen ersten Sieg seit Operationen an beiden Hüften 2012. Fast genau sieben Jahre nach seinem bisher einzigen Erfolg auf der Europa-Tour (St. Omer Open) bestach der Jung-Vater im Royal Waterloo Golf Club mit 19 Schlägen unter Par.

Dank einer makellosen Schlussrunde mit sechs Birdies verbesserte sich Wiegele mit dem Gesamtscore von 269 um drei Plätze. Der Profi des GC Erzherzog Johann sicherte sich mit einem Schlag Vorsprung auf den Spanier Pedro Oriol den Siegerscheck über 27.200 Euro aus der Dotation von 170.000 Euro. (APA)