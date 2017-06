Der frühere Stunden-Weltrekordler Rohan Dennis aus Australien hat sein Gelbes Trikot am zweiten Tag der 81. Tour de Suisse schon wieder abgeben müssen. Beim 172,7 Kilometer langen Rundkurs um Cham, auf dem vier Bergwertungen zu bewältigen waren, holte sich der belgische Ex-Radweltmeister Philippe Gilbert am Sonntag den Tagessieg. Der Schweizer Stefan Küng übernahm die Spitze in der Gesamtwertung.

Dennis, der am Sonntag 25 Kilometer vor dem Ziel in einen Massensturz verwickelt war, hatte zum Auftakt den Prolog gewonnen. Der Österreicher Matthias Brändle (Trek) wurde einen Tag nach seinem dritten Rang mit 20:22 Minuten Rückstand nur 173. Bester Österreicher war Sonntag Georg Preidler (Sunweb) als 29., er ist 26. der Gesamtwertung. (APA)