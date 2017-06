Stockerau – Das österreichische Handball-Nationalteam der Frauen hat die Teilnahme an der Weltmeisterschaft im Dezember in Deutschland verpasst. Gegen den WM-Dritten Rumänien gab es am Dienstag in Stockerau im Play-off eine 24:33 (13:11)-Niederlage, nachdem das Auswärtsspiel am Freitag in Oradea 29:34 verloren worden war. Damit muss die ÖHB-Equipe weiter auf die erste WM-Teilnahme seit 2009 in China warten. (APA)