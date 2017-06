Budapest - Nach vier Rennen im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) führt mit Lucas Auer überraschend ein Österreicher und der jüngste Pilot im Feld eine der bedeutendsten europäischen Motorsport-Rennserien an. Weiter geht es am Wochenende mit zwei Läufen in Ungarn, der 22-jährige Tiroler ist mit seinem Mercedes dabei der Gejagte und erstmals richtig unter Druck.

Denn Österreichs Sensations-Leader steht auf dem Hungaroring bei Budapest sogar doppelt auf dem Prüfstand. Einerseits will der junge Tiroler seine Führung verteidigen, zugleich war der aalglatte Formel-1-Kurs in Mogyorod zuletzt aber alles andere als eine Mercedes-Strecke. In den letzten drei Rennen hat die Marke mit dem Stern dort lediglich drei Punkte eingefahren.

Audi nach Vorjahres-Triumph großer Favorit

„Wir haben deshalb mit Ungarn eine Rechnung offen“, hofft Auer auf Besserung. Im Vorjahr feierte Audi dort zwei Doppelsiege, darunter an Tag eins einen Sechsfacherfolg. Zudem gelang es den Ingolstädtern, deren Motoren-Werk in Györ gerade einmal eineinhalb Autostunden entfernt ist, als erstem DTM-Hersteller, die ersten vier Startreihen zu besetzen.

2017 hat Auer beim Saisonstart in Hockenheim und danach am Lausitzring trotz seiner erst 22 Jahre jeweils einen Sieg eingefahren und in allen vier Rennen gepunktet. Auer hat deshalb 16 Zähler Vorsprung auf den 13 Jahre älteren Briten Jamie Green (Audi), der die anderen zwei Rennen für sich entschieden hat. Und: Der Tiroler hatte bisher seinen hoch gehandelten, aber nur auf Platz zehn liegenden Teamkollegen Edoardo Mortara klar im Griff.

In der Pause bis Budapest hat sich Auer mit Starts beim GT-Masters in Spielberg in Form gehalten und auch dort mit Platz zwei im zweiten Rennen einen Podestplatz geschafft. In Ungarn ist der Neffe des ehemaligen Formel-1-Stars Gerhard Berger nun aber selbst der Gejagte.

Dass ein Österreicher in der DTM voran liegt, kommt überraschend. Vor allem, weil Auer mit den Testtagen vor dem Saisonstart sehr limitiert war. Kompensiert hat das der Tiroler mit der Teilnahme an der Kart-Winterserie in Miami. „Ich habe versucht, schon im Jänner möglichst viele Kilometer auf den Buckel zu bringen, bin daher in Amerika Kart gefahren wie ein Verrückter und war mir dabei auch für nichts zu gut“, erklärte Auer. Dazu komme ein noch spezielleres Fitness-Programm, dass er u.a. mit dem ehemaligen Skicrosser Markus Wittner absolviert hat.

Lob und Kritik von Onkel Gerhard Berger

Auer ist nach den bisherigen Erfolgen bewusst, dass Ungarn das „erste richtig schwierige Saisonrennen“ wird. Zumal man wie im Vorjahr wegen der bisher so starken Performance (Mercedes führt in Fahrer-, Team- und Markenwertung) auch diesmal wieder voraussichtlich das schwerste Auto haben wird.

Ob „Luggi“ doch noch Gewicht aus seinem C63 AMG ausladen kann, entscheidet sich nach dem Qualifying. „Mir ist aber bewusst, dass es auch einmal schlechter laufen kann“, weiß Auer. „Es ist aber noch früh in der Saison, und ich muss einfach schauen, weiterhin Punkte zu machen.“

Bei der Frage, ob Onkel Gerhard Berger schon Lob ausgekommen ist, muss Auer lachen. „Natürlich hat er mir gratuliert und ist auch happy“, sagte der Pilot über seinen berühmten Verwandten, der seit diesem Jahr auch Chef der DTM ist. „Gerhard ist aber auch ein harter Hund. Und über Rennen wie das zweite am Lausitzring (Platz zehn, Anm.) kann man auch zurecht etwas meckern.“ (APA)