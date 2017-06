Turner Fabian Leimlehner hat seinen Rücktritt vom Spitzensport erklärt. Der 29-Jährige hatte sich 2012 als erster österreichischer Kunstturner seit 52 Jahren für die Olympischen Spiele qualifiziert. 2011 war er für drei Monate an der Spitze der Weltrangliste am Reck. Zudem qualifizierte er sich achtmal für WM und EM. Leimlehner will sich von nun an auf sein Studium konzentrieren.

Österreichs Verbandspräsident Friedrich Manseder lobte Leimlehner als „herausragenden Sportler und außergewöhnlichen Menschen mit großer Vorbildwirkung“. ÖFT-Kunstturn-Sportdirektor Dieter Egermann bedankte sich im Namen des ÖFT für die von Leimlehner erbrachten Leistungen. (APA)