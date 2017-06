Die österreichischen Wasserspringer Constantin Blaha und Fabian Brandl sind am Freitag bei den Europameisterschaften in Kiew ohne Finaleinzug geblieben. Nach dem Vorkampf-Out vom 1-m-Brett klappte es auch im 3-m-Bewerb nicht. Blaha verpasste im 31-köpfigen Feld mit 340,55 Punkten als 21. die Top zwölf um 24,15 Zähler, Brandl verfehlte als 30. mit 264,75 Punkten zudem das WM-Limit um 142,25 Zähler.

Beide treten in der ukrainischen Hauptstadt noch gemeinsam am Samstag (15.30 Uhr MESZ) im 3-m-Synchro-Bewerb an. Hier geht es ebenso noch um die Qualifikation für die Weltmeisterschaften in der zweiten Juli-Hälfte in Budapest, die zu erreichende Punktemarke ist 342,00. Blaha hat sein WM-Ticket im Solo schon länger sicher. (APA)