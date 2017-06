Die österreichischen Teams Clemens Doppler/Alexander Horst und Robin Seidl/Tobias Winter haben am Freitag beim World-Tour-Turnier der Beach-Volleyballer in Den Haag ihre Gruppen gewonnen. Beide zogen damit direkt ins für Samstagvormittag angesetzte Achtelfinale ein und haben einen Top-10-Platz sicher. Thomas Kunert/Christoph Dressler kamen in ihrem Pool auf Rang drei, somit in die Zwischenrunde.

Doppler/Horst gewannen die Gruppe E durch einen 2:0 (20,29)-Sieg gegen die Schweizer Ondrej Perusic/David Schweiner. Seidl/Winter überzeugten in Pool H mit einem 2:1 (-18,16,16)-Erfolg gegen die Brasilianer George/Vitor Felipe. Beider Gegner wurde am späteren Freitag in der Zwischenrunde ermittelt. Diese erreichten Kunert/Dressler bei diesem 3*-Event nach ihrer Auftakt-Niederlage in Gruppe B durch ein 2:0 (17,14) gegen die niederländischen Lokalmatadore Ruben Penninga/Mees Blom.

Doppler/Horst hatten am Donnerstag auf einem der beiden Hallen-Plätze begonnen, wo es für sie am Samstag auch weitergeht. Gegen die Eidgenossen mussten sie sich aber auf Outdoor- bzw. Freiluftbedingungen umstellen. „Das war eine Herausforderung“, sagte Doppler. „Es war sicher nicht unser bestes Spiel, wir sind aber nervenstark geblieben.“ Coach Robert Nowotny war vorerst vor allem über den Sieg glücklich: „Die Routine und das bessere Service hat den Ausschlag gegeben.“ (APA)