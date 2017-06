Österreichs Handball-Männer werden bei der am Freitag (19.00 Uhr) in Zagreb steigenden Auslosung für die Endrunde der Europameisterschaft 2018 in Kroatien (12. bis 28. Jänner) aus Topf vier gezogen. Wie die Europäische Handballföderation (EHF) am Montag bekanntgab, liegen die Österreicher gemeinsam mit Ungarn, Slowenien und Island im letzten Topf.

Neben Gastgeber Kroatien befinden sich die Gruppensieger der Qualifikation in den Töpfen eins und zwei, die -Zweiten und der beste -Dritte in den übrigen. Weil Kroatien in Split, Slowenien in Zagreb und Ungarn in Varazdin gesetzt sind, kommen für Österreich nur Porec und Split als Spielorte infrage. (APA)