Annapolis — „Olm volle" lautet das Motto des Extremradfahrers Patric Grüner. Bei der diesjährigen Auflage des Race Across America (RAAM) musste der Ötztaler das Rennen abbrechen. „Wir müssen mitteilen, dass wir Patric aus medizinischen Gründen aus dem Rennen nehmen müssen", hießt es am Dienstagabend in einer Facebook-Mitteilung seines Betreuerteams. Nach sechs Tagen und 2205 Meilen (rund 3548 km) laborierte der 31-Jährige am so genannten „Shermer's Neck", einer Muskelverspannung im Nackenbereich. Die Weiterfahrt sei aus ärztlicher Sicht unverantwortbar gewesen. „Die Gesundheit von Patric geht vor", hieß es weiter.

Der Hiobsbotschaft zum Trotz ging das Rennen quer durch den amerikanischen Kontinent weiter. Nach über vier Fünftel der fast 5000-Kilomter-Strecke liegt Christoph Strasser nun souverän in Führung — der Steirer wird heute Abend im Ziel in Annapolis erwartet. Seit dem Start vor sieben Tagen kam er mit nur fünfeinhalb Stunden Schlaf aus. (TT)