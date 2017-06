Dwight Howard ist innerhalb der NBA von den Atlanta Hawks zu den Charlotte Hornets gewechselt. Im Gegenzug kommen Miles Plumlee und Marco Belinelli nach Atlanta. Die Hawks waren in dieser Saison bereits in der ersten Play-off-Runde an den Washington Wizards gescheitert.

Für Howard ist dies bereits der dritte Wechsel in den vergangenen drei Jahren. Der 31-jährige Center saß zuletzt häufig nur auf der Ersatzbank. „Es war sehr schwierig. Ich will spielen“, sagte Howard. „Ich will das Spiel beeinflussen. Das geht nicht auf der Bank.“ Bei den Hornets von Teambesitzer Michael Jordan soll Howard in den kommenden zwei Jahren 23,5 Millionen US-Dollar (21,06 Mio. Euro) pro Saison verdienen. (APA)