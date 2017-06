Baku - Nachdem Medien bereits den ganzen Tag über die Entlassung von Teamchefin Monisha Kaltenborn berichtet hatten, bestätigte das Sauber Formel-1-Team in der Nacht auf Donnerstag die Trennung. „Unterschiedliche Sichtweisen führten zu einer sofortigen Beendigung der Zusammenarbeit in beidseitigem Einvernehmen“, hieß es in einer Erklärung.“ Die Entscheidung über die Nachfolge werde „demnächst“ kommuniziert.

(APA)