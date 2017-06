Halle/Saale – Der Einstieg von Dominic Thiem in die kurze Tennis-Rasensaison ist alles andere als nach Wunsch verlaufen. Der 23-jährige Weltranglistenachte scheiterte am Mittwoch im mit fast zwei Millionen Euro dotierten Turnier in Halle als Nummer zwei gesetzt schon im Achtelfinale, zog gegen den Niederländer Robin Haase nach etwas mehr als eineinhalb Stunden zurecht mit 3:6,6:7(7) den Kürzeren.

„Ich hatte nicht den besten Start, der erste Satz war sehr durchschnittlich. Im zweiten Satz habe ich dann gut gespielt und viele Chancen gehabt, aber er hat bei den Satzbällen sehr gut gespielt und war insgesamt heute sehr gut“, resümierte ein enttäuschter Thiem. 2016 hatte der ÖTV-Star in Halle erst im Halbfinale gegen den Deutschen Florian Mayer verloren. Nun droht Österreichs Aushängeschild im Ranking der Rückfall auf Rang neun. Der Japaner Kei Nishikori, der im Achtelfinale auf den Russen Karen Chatschanow trifft, hat zum Überholmanöver angesetzt.

Thiem geriet im Head-to-Head mit Haase mit 2:3 in Rückstand. Der Niederländer revanchierte sich für die klare 3:6,2:6-Niederlage in Monte Carlo diese Saison auf Sand. Für ihn war es der fünfte Sieg gegen einen Spieler aus den Top Ten, in Halle steht er im fünften Anlauf zum ersten Mal im Viertelfinale, in dem der französische Bernard-Tomic-Bezwinger Richard Gasquet wartet.

Thiem hatte sich schon im Duell mit dem deutschen Qualifikanten Maximilian Marterer beim 7:5,6:3-Erfolg am Montag schwergetan. Zwei Tage später war Haase bei den Gerry Weber Open eine Nummer zu groß. Der 30-jährige Ranglisten-42. legte im ersten Satz mit dem Break zum 5:3 den Grundstein für den Erfolg. Dank eines Thiem-Fehlers konnte der zweifache Turniersieger seinen ersten Satzball verwerten. Mitentscheidend war Thiems schlechte Aufschlagleistung, er brachte da nur 41 Prozent seiner ersten Versuche ins Feld.

Im zweiten Durchgang ließ Thiem eine Breakchance auf das 2:0 aus, bei eigenem Aufschlag hatte er demgegenüber immer wieder große Mühe. Zum 5:6 nahm Haase dem Niederösterreicher schließlich nach zuvor mehreren vergebenen Möglichkeiten das Service ab. Thiem rettete sich mit einem Rebreak ins Tiebreak, vergab dort aber eine 6:4-Führung, auch wegen eines leichtfertigen Slice-Fehlers, und auch einen dritten Satzball nach einer langen Rallye. Das rächte sich. Nach Thiems sechstem Doppelfehler war die Niederlage gegen den konstant gut spielenden Haase nach 1:34 Stunden fix.

Thiems 50. Spiel auf der Tour in dieser Saison wird somit erst kommende Woche in Antalya beim neuen Rasenevent in Belek über die Bühne gehen. Es ist zugleich die Generalprobe für den eine Woche danach startenden Grand-Slam-Klassiker in Wimbledon. „Ich hoffe darauf, nächste Woche in Antalya noch einige Matches spielen zu können, um für Wimbledon bereit zu sein“, sagte Thiem. (APA)