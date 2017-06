Von Catharina Oblasser

Obertilliach – Auch Osttirol könnte ein Stück vom großen Olympia-Kuchen bekommen, wenn die Spiele 2026 wirklich in Innsbruck stattfinden. Die offizielle Machbarkeitsstudie sieht Obertilliach, wo auch schon für einen James-Bond-Film gedreht wurde, als möglichen Trainingsort – und zwar für Biathlon. Eine große Biathlonanlage ist vorhanden. Landeshauptmann Günther Platter: „Das Konzept sieht vor, bestehende Sportstätten und Trainingszentren im ganzen Land einzubeziehen, um die Position von Ost- und Nordtirol als Wintersportland Nummer eins der Alpen international weiter zu festigen. Das Langlauf- und Biathlonzentrum in Obertilliach ist als Trainingsstätte der weltbesten Langläufer und Biathleten in die Planungen rund um mögliche Olympische Spiele voll eingebunden.“

Der Obertilliacher Bürgermeister Matthias Scherer hofft, dass die Abstimmung über Olympia am 15. Oktober positiv ausfällt. Laut Scherer sollen nicht nur die Spiele selbst, sondern auch die Vorbereitungen darauf in Tirol stattfinden. Obertilliach und Osttirol könnten sich mit einem Trainingsstandort weltweit präsentieren und schon Jahre vor dem Ereignis so viele Trainingsteams anzulocken.

Obertilliach liegt auf rund 1400 Metern Seehöhe. „Diese Höhenlage bewirkt einen guten Trainingseffekt, wenn die Bewerbe dann in Hochfilzen stattfinden“, so Scherer. Dank Kunstschnee sind die Loipen vom Wetter unabhängig. Auch Unterkünfte gebe es genügend. Scherer: „Ich sehe Olympia als Chance – auch für Osttirol.“