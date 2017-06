Zagreb – Österreichs Herren werden bei der Handball-Europameisterschaft 2018 in Kroatien (12. bis 28. Jänner) in der Gruppe B auf Weltmeister Frankreich, Weißrussland und Vizeweltmeister Norwegen treffen. Die besten drei Teams qualifizieren sich für die Hauptrunde in Zagreb. Sämtliche Vorrundenspiele der Mannschaft von Teamchef Patrekur Johannesson werden in Porec ausgetragen.

„Bei einer EM-Endrunde gibt es nur Top-Mannschaften. Eine Woche nach unserem super Erfolg sind wir in erster Linie einfach nur überglücklich dabei zu sein“, freute sich Johannesson. Die Gegner sind dem Isländer bekannt: „Ich freue mich vor allem auf unser Eröffnungsspiel gegen Juri Schewzow (Anm.: Teamchef Weißrussland). Er war mein Trainer damals in Essen und ist mein absolutes Vorbild. Über Frankreich muss man nicht diskutieren. Norwegen haben wir im WM-Play-off 2015 geschlagen, wir werden sehen, ob uns das erneut gelingt. Ich habe großen Respekt vor ihrer Entwicklung in den vergangenen Jahren.“

Österreich trifft zum Auftakt am 12. Jänner auf Weißrussland. Am 14. Jänner wartet Frankreich, zum Abschluss der Vorrunde gibt es am 16. Jänner das Duell mit Norwegen. Nach der EURO 2018 ist Österreich gemeinsam mit Schweden und Norwegen Gastgeber der EM 2020. (APA)