Yohan Blake hat bei den jamaikanischen Leichtathletik-Meisterschaften am Sonntag das Sprint-Double fixiert. Der zweifache Olympia-Zweite von 2012 ließ dem 100-m-Sieg einen Erfolg über 200 m in 19,97 Sekunden folgen. Der 27-Jährige blieb damit erstmals seit fünf Jahren unter der 20-Sekunden-Grenze. Den 100-m-Titel hatte sich der Ex-Weltmeister in 9,90 Sekunden gesichert.

Bei den US-Trials in Sacramento musste sich Sprint-Jungstar Christian Coleman über 200 m in 20,10 Sekunden mit dem zweiten Platz hinter dem weniger bekannten Ameer Webb (20,09) begnügen. Über 400 m Hürden der Frauen blieben erstmals in der Geschichte drei Läuferinnen unter 53 Sekunden. Olympiasiegerin Dalilah Muhammad gewann in der Jahresweltbestzeit von 52,64.

Bei den Männern kam Rio-2016-Gewinner Kerron Clement hingegen in 48,91 nur auf den siebenten Platz, weit hinter Sieger Eric Futch (48,18). Dank des ersten Platzes in der Diamond League ist er aber trotzdem bei der WM in London dabei. (dpa)