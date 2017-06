Mailand – Der ehemalige Fußballstar Paolo Maldini hat bei seinem ersten Tennis-Profimatch eine Niederlage eingesteckt. Beim ATP-Challenger-Turnier in Mailand unterlagen der 49-Jährige und sein 46-jähriger Trainer Stefano Landonio am Dienstag im Doppel dem Polen Tomasz Bednarek und dem Niederländer David Pel glatt in zwei Sätzen 1:6,1:6.

Maldini war als Fußballprofi mehr als 700-mal im Trikot des AC Milan aufgelaufen, gewann mit den Mailändern unter anderem sieben Meistertitel sowie insgesamt fünfmal den Meistercup bzw. die Champions League. Zudem hat Maldini 126-mal für das italienische Nationalteam gespielt. (APA/dpa)