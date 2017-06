London - Sensation durch Sebastian Ofner in Wimbledon: Der 21-jährige Steirer qualifizierte sich erstmals für den Hauptbewerb eines Grand-Slam-Turniers. Ofner setzte sich am Donnerstag in der dritten und letzten Quali-Runde nach hartem Kampf in fünf Sätzen gegen Jay Clarke durch. Der Gratkorner rang den britischen Lokalmatador mit 2:6,6:7(9),6:4,6:4,6:1 durch.

Der Oberösterreicherin Barbara Haas ist auch im dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres der Aufstieg aus der Qualifikation in den Hauptbewerb versagt geblieben. Die 21-Jährige musste sich am Donnerstag in der 2. Quali-Runde der Slowenin Polona Hercog mit 4:6,6:7(7) geschlagen geben. Damit bleiben die US Open 2016 vorerst die einzige Tennis-Major-Teilnahme von Haas. (APA)