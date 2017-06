Von Roman Stelzl

Innsbruck – Am Innsbrucker Flughafen stapeln sich neben Andreas Haider-Maurer die Tennis-Taschen in die Höhe. Endlich ist das wieder der Fall, endlich geht’s wieder ans Reisen. Denn was für die einen Stress bedeutet, ist für den 30-jährigen Tennisspieler ein Segen. Lange Zeit war der Wahl-Aldranser zum Nichtstun verdammt, an Krücken und Eigenheim gebunden. Nun hebt Haider-Maurer zum Grand Slam nach Wimbledon ab, mit dabei in seinem kleinen Team: der Götzner Physiotherapeut Stefan Mair und sein Vomper Coach Daniel Huber. Es ist der erste ATP-Einsatz seit dem Turnier in der Wiener Stadthalle im Oktober 2015 – am Montag, dem ersten Spieltag in London, werden 621 Tage seit seinem letzten ATP-Auftritt vergangen sein. Zu verdanken hat er das seinem Protected Ranking (Verletztenstatus, der ihn auf Rang 67 der Welt führt). Und für diesen Abflug in die spielerische Zukunft musste Haider-Maurer hart kämpfen.

„Die Freude ist riesengroß. Ich kann mich endlich wieder mit der absoluten Weltklasse messen“, sagt Haider-Maurer, dämpfte aber die Erwartungen: „Ich will mich gut vorbereiten. Und ich kann gewinnen und Gegner schlagen, aber ich brauche noch, bis ich dort bin, wo ich einst war.“

Einst – das waren 2015 die Top 50 der Weltrangliste in seiner bisher stärksten Saison. Ehe im Sommer 2015 eine Fersenverletzung auftauchte, die mehr und mehr zur Sisyphos-Arbeit verkam. Erst sollte der konservative Weg helfen, Therapie kam auf Therapie. Der Fortschritt blieb aus, die Ausweglosigkeit mischte sich dazu – und schließlich folgte doch noch die Operation.

Mehr als anderthalb Jahre war der frühere Wien-Finalist von der Bildfläche verschwunden, ehe im Juni bei drei Challenger-Turnieren die Rückkehr erfolgt. Bei allen musste Haider-Maurer aufgrund seines schlechten Rankings (aktuell 1025. der Welt) durch die Qualifikation, beim letzten in Todi (ITA) waren es sogar fünf Spiele mit vier Siegen. Eine wichtige Belastungsprobe. „Es war wichtig, wieder fünf Matches zu spielen. Der Rücken bereitet ein wenig Probleme, aber vom Konditionellen her ist alles kein Problem“, ergänzte der Niederösterreicher, den die Liebe (Ehefrau Iris) nach Tirol gebracht hatte.

Die Ferse ist kein Problem mehr. Und daher soll es auch auf dem Rasen von Wimbledon klappen. „Ich spiele nicht ungern auf Rasen. Die kurze Vorbereitung ist sicher kein Nachteil. Vielleicht kann ich ja für die eine oder andere Sensation sorgen“, ergänzt Haider-Maurer, ehe er mit Sack und Pack in den Flieger nach London steigt. Eine Sensation ist ihm ohnedies schon gelungen. Und zwar mit der Rückkehr. Denn an der hatten bereits viele gezweifelt.