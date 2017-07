Der Belgier Thierry Neuville hat den Kampf um die Rallye-WM noch spannender gemacht. Am Sonntag verteidigte der Hyundai-Pilot bei der Polen-Rallye seine Samstag-Führung und siegte schließlich 1:23,90 Minuten vor seinem neuseeländischen Markenkollegen Hayden Paddon. Damit liegt Neuville in der WM-Wertung nur noch elf Punkte hinter Leader Sebastien Ogier, der in Polen Dritter wurde (+2:20,80).

Bei seinem dritten Saisonsieg im achten Rennen profitierte Neuville aber auch vom Missgeschick des Esten Ott Tänak. Der Ford-Fahrer hatte sich am Samstag noch ein enges Duell mit Neuville geliefert, am Sonntag war nach einer Kollision mit einem Baum aber Endstation. Der WM-Dritte Jari-Matti Latvala (Toyota) hatte war schon am Samstag weit zurückgefallen, er erreichte das Ziel in Mikolajki mit fast einer halben Stunde Rückstand als 20. (APA)