London - Der als Nummer 20 gesetzte Australier Nick Kyrgios hat beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon am Montag in der ersten Runde verletzt aufgeben müssen. Beim Stand von 3:6,4:6 gegen den Franzosen Pierre-Hugues Herbert ging es für den Achtelfinalisten des Vorjahres trotz einer Behandlung nicht mehr weiter. Kyrgios hatte vor dem Turnierstart an einer Hüftblessur laboriert.