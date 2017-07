London – Für Andreas Haider-Maurer war beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon bereits in der ersten Runde Endstation. Der Wahl-Innsbrucker, der nach langer Verletzungspause erstmals wieder bei einem großen Turnier aufschlug, musste sich Roberto Bautista Agut klar geschlagen geben.

Der Spanier entschied das Match, das wegen Regens rund eine dreiviertel Stunde unterbrochen werden musste, klar mit 6:3,6:1,6:2 für sich.

Thiem traf Herzogin Kate

Royalen Besuch gab es am ersten Tag des Tennis-Turniers von Wimbledon. Herzogin Kate besuchte den All England Lawn Tennis and Croquet Club und traf dabei auch auf Österreichs Nummer eins Dominic Thiem, der mit der Frau von Prinz William ein paar Worte wechselte.

Der 23-Jährige ist am Dienstag in der ersten Runde gegen den Kanadier Vasek Pospisil im Einsatz. Landsmann Sebastian Ofner bekommt es mit dem Brasilianer Thomaz Bellucci zu tun.