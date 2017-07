Von Daniel Suckert

Innsbruck – Wenn am kommenden Wochenende die Formel 1 wieder in Österreich gastiert, suchen die rotweißroten PS-Fans (noch) vergeblich nach einem Aushängeschild in der höchsten PS-Serie. Traut man aber den Experten, dann könnte sich diese Situation schon bald ändern. Der augenblicklich im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) auf WM-Platz zwei liegende Lucas Auer hält die besten Karten auf ein mögliches Cockpit in der Königsklasse.

Lang, lang ist’s her, als zuletzt ein österreichischer Pilot im teuersten Kreisverkehr der Welt seine Runden drehen durfte. Der Vorarlberger Christian Klien war vor sieben Jahren für drei Rennen lang beim Nachzüglerteam HRT am Start. Seither sorgte nur noch der österreichisch-englische Rennstall Red Bull für heimische Klänge bei den Nationalhymnen.

Noch länger ist es her, wenn man in der Historie der elitären Rennserie nach den Tiroler Vertretern sucht. Pionier war Hans Binder (1976–77), Karl Wendlinger (1991–1995) und vor allem Gerhard Berger (1984–1997) konnten ihre Spuren hinterlassen.

Und ausgerechnet mit Bergers Neffen Lucas Auer soll die lange Durststrecke endlich ein Ende finden. „Lucas hat heuer bewiesen, dass er richtig Speed hat. Er hat sich sehr stark entwickelt in der Art, wie er die Rennen fährt, in seiner Konstanz oder wie er sich als Persönlichkeit entwickelt hat. Ich glaube, Lucas hat sich diesen nächsten Schritt verdient“, erklärte Berger zuletzt gegenüber der TT.

Glaubt man den Gesprächen hinter vorgehaltener Hand, dann wird es gleich nach dem Ungarn-Grand-Prix (30. Juli) einmal den ersten Test für den 22-Jährigen geben. Passenderweise im pinken Force India. In dem könnte der aktuelle DTM-Pilot, der ja einen pinken Mercedes pilotiert, seine ersten Runden drehen.

Sogar Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff sieht gute Chancen für den Unterländer: „Man muss in der Formel 1 immer vorsichtig sein, aber es sieht wirklich gut aus für den Luggi. Es wäre sehr wichtig, wenn wieder ein Österreicher in der Königsklasse aktiv wäre.“

Vom Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) in die teuerste Rennserie der Welt – Auer wäre nicht das erste große Talent, das diese Ausfahrt nehmen würde: Paul di Resta (GBR), der aktuelle Sauber-Fahrer Pascal Wehrlein (GER) oder der französische Force-India-Jungstar Esteban Ocon haben es ihm vorgemacht.

Was sagt Auer selbst? Der wiegelt seit dem heurigen Saisonstart beim Thema Formel 1 ab: „Bevor ich nicht in der DTM um den Titel fahre und jedes Rennwochenende bei der Musik bin, brauche ich nicht an solche Aufstiege denken.“

Für Auer spricht neben dem Talent auch seine Persönlichkeit. Wie sein Onkel trägt er das Herz auf der Zunge, hat einen guten „Schmäh“ und hat laut Ex-Formel-1-Pilot und Wahl-Tiroler Hans-Joachim Stuck „das Potenzial, ein Gesicht der neuen Formel-1-Generation zu werden“.

Karl Wendlinger weiß um die Wichtigkeit eines rotweißroten Sterns am Himmel der Königsklasse: „Und wenn es ein Tiroler wäre, um so schöner.“ Obwohl es für die Talente heute schwerer sei, den Sprung nach ganz oben zu schaffen. Wendlinger: „Es gibt weniger Autos als noch zu unserer Zeit. Wie wir wissen, hört oben keiner freiwillig auf.“ Aber bekanntlich stirbt auch im Motorsport die Hoffnung zuletzt.