Der deutsche Basketball-Star Dirk Nowitzki wird im Oktober seine 20. Saison mit den Dallas Mavericks in Angriff nehmen. Der 39-Jährige unterzeichnete beim NBA-Team aus Texas einen neuen Zweijahresvertrag, der ihm in der kommenden Spielzeit laut Medienberichten umgerechnet 8,78 Millionen Euro einbringt. In der Vorsaison hatte er noch 21,96 Millionen verdient.

In der abgelaufenen Saison sank die Ausbeute des 2,13-m-Mannes auf 14,2 Punkte pro Spiel. Dennoch halten die Mavericks an ihrem langjährigen Teamleader fest, obwohl dieser an Standing eingebüßt hat. Für das zweite Jahr des neuen Vertrages liegt aber eine Option bei Dallas. (APA/sda)