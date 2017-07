Die Beach-Volleyballer Clemens Doppler/Alexander Horst haben beim Major-Turnier in Gstaad gegen Trevor Crabb/Sean Rosenthal (USA) mit 2:0 (17,16) im dritten Spiel den zweiten Sieg gefeiert. Die Viertelfinalisten von Porec zogen damit als Gruppenzweite hinter Phil Dalhausser/Nicholas Lucena, denen sie am Donnerstag unterlegen waren, in die Zwischenrunde ein.

Diese wird in der Schweiz erst am Samstag gespielt. Die Gegner standen erst am Freitagabend fest. (APA)