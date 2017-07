Spielberg – Lewis Hamilton hat zwar am Freitag im Formel-1-Training in Spielberg Bestzeit erzielt, doch kann am Samstag nicht die Pole Position holen. Da in seinem Mercedes das Getriebe getauscht worden ist, büßt der 32-jährige Brite in der Startaufstellung für den Österreich-Grand-Prix am Sonntag (ab 14.00 Uhr) wohl fünf Plätze ein. In der WM ist Hamilton 14 Zähler hinter Ferraris Sebastian Vettel Zweiter.

Laut Mercedes resultierte der Getriebetausch vom vorangegangenen Rennen in Baku, wo es zum Zwischenfall mit WM-Leader Vettel gekommen war. Der Deutsche war damals während einer Safety-Car-Phase mit niedriger Geschwindigkeit in das Heck des zu diesem Zeitpunkt führenden Engländers gefahren.

Laut Aussendung des Internationalen Automobil-Verbandes (FIA) vom Freitag hat Mercedes den Technischen Delegierten bereits am Dienstag über den Getriebetausch informiert. (APA)