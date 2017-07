Die EM-Dritte Jessica Pilz hat beim Vorstieg-Weltcupauftakt in Villars (SUI) Platz fünf belegt. Ihre Teamkollegin Hannah Schubert landete an der siebenten Stelle. Bei den Herren gab es in Abwesenheit von Ex-Weltmeister Jakob Schubert, der sich in Südafrika auf die Boulder-EM vorbereitet, keinen Top-20-Platz. Auch in den Speed-Bewerben kamen die österreichischen Athleten nicht unter die besten 20. (APA)