Die Kärntnerin Magdalena Lobnig hat am Sonntag in Luzern für den ersten österreichischen Ruder-Gesamtweltcupsieg bei den Frauen gesorgt. Die 26-Jährige belegte auf dem Rotsee im olympischen Einer den dritten Platz. Dadurch sicherte sich die zuletzt in Poznan siegreiche Olympia-Sechste vor der in der Schweiz erfolgreichen Lokalmatadorin Jeannine Gmelin die Gesamtwertung nach drei Bewerben. (APA)