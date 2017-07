Lausanne - Los Angeles ist vom Erfolg seiner Bewerbung um die Olympischen Spiele 2024 fest überzeugt. Vor einer Präsentation an diesem Dienstag auf der Vollversammlung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) in Lausanne erklärte Organisationschef Casey Wasserman, Spiele in Los Angeles könnten eine neue Ära begründen, seien ohne Risiko und Hightech-Spiele.

„Wir fühlen (...), dass Los Angeles für die Spiele 2024 einen exzellenten Plan hat“, sagte er laut einer Presseerklärung. Der Bürgermeister von Los Angeles, Eric Garcetti, meinte demnach: „Los Angeles ist eine ideale olympische Stadt und der richtige Partner für das IOC.“

Auch die Delegation aus Paris, dem einzig verbliebenen Konkurrenten, wurde am Montag am Sitz des IOC erwartet. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wollte die Pariser Delegation begleiten und war mit IOC-Präsident Thomas Bach zu einem Essen verabredet. Macron selbst will am Dienstag für Paris vor der Session werben.

Endgültig entschieden wird am 13. September in der peruanischen Hauptstadt Lima. Wer auch immer den Zuschlag für 2024 bekommt, die unterlegene Stadt wird sehr wahrscheinlich als Trostpflaster die Sommerspiele 2028 ausrichten können. Der Session liegt ein Vorschlag für eine Doppel-Vergabe zur Abstimmung vor. Die Annahme gilt als sicher. (APA)