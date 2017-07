London - Trotz ihres stärksten Auftritts seit Monaten ist Angelique Kerber auch in Wimbledon früh gescheitert und stürzt damit von Platz eins der Tennis-Weltrangliste. Die 29 Jahre alte Vorjahresfinalistin aus Deutschland musste sich am Montag nach einem hochklassigen Match über 2:20 Stunden im Achtelfinale der Spanierin Garbiñe Muguruza 6:4,4:6,4:6 geschlagen geben und erlebte damit einen weiteren Rückschlag in ihrer bislang so enttäuschenden Saison.

Nach dem dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres wird sie als Nummer eins entweder von der Rumänin Simona Halep oder Karolina Pliskova aus Tschechien abgelöst. Obwohl Kerber so überzeugend auftrat wie lange nicht, gelang ihr gegen die French-Open-Siegerin von 2016 und Wimbledon-Finalistin von 2015 nicht die ersehnte Wende. Bei den Australian Open war Kerber als Titelverteidigerin im Achtelfinale gescheitert, bei den French Open zuletzt sogar in Runde eins.

Für Paris-Siegerin Jelena Ostapenko und Altstar Venus Williams gab es hingegen Grund zur Freude. Die erst 20-jährige Lettin besiegte die als Nummer 4 gesetzte Ukrainerin Elina Switolina mit 6:3,7:6(6), die seit kurzem 37-jährige Williams setzte sich gegen die jüngste im Feld verbliebene Spielerin, Ana Konjuh (CRO-27), sicher 6:3,6:2 durch. Die beiden treffen nun im nächsten Generationen-Duell aufeinander. (dpa)