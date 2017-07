Jakob Pöltl hat auch im dritten Spiel der NBA Summer League in Las Vegas ein Double-Double verzeichnet. Zum 82:81 der Toronto Raptors gegen die Denver Nuggets trug der 21-jährige Center in der Nacht auf Dienstag (MESZ) 17 Punkte und zehn Rebounds bei.

Der Wiener wurde im Cox Pavilion 28 Minuten lang eingesetzt. Pöltl merkt man an, dass er in der Summer League so richtig Spaß hat. Er wolle „alles tun, um Spiele zu gewinnen". Rebounds zu holen, sei ein Teil davon, sagte er nach dem Sieg gegen Denver. Guard Fred VanVleet kam wie der 2,13 Meter große Wiener auf 17 Punkte. Der am Wochenende von den Raptors verpflichtete Forward Alfonzo McKinnie zeigte mit je elf Zählern und Rebounds auf. Die Raptors beendeten die Summer League-Vorrunde unbesiegt (3:0) und warten noch auf ihren nächsten Gegner. (APA)