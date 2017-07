London - Mit einem Tag Verspätung hat auch der dreimalige Turniersieger und ehemalige Weltranglisten-Erste Novak Djokovic in Wimbledon das Viertelfinale erreicht. Der 30 Jahre alte Tennisprofi aus Serbien kam am Dienstag zu einem 6:2,7:6(5),6:4 gegen den Franzosen Adrian Mannarino. Im Kampf um den Einzug in das Halbfinale trifft Djokovic am Mittwoch auf den Tschechen Tomas Berdych, der Österreichs Nummer eins Dominic Thiem am Montag in fünf Sätzen besiegt hatte.

In den weiteren Viertelfinals stehen sich dann zudem der Schweizer Roger Federer und Milos Raonic aus Kanada, der schottische Weltranglisten-Erste Andy Murray und Sam Querrey aus den USA sowie Nadal-Bezwinger Gilles Muller aus Luxemburg und der Kroate Marin Cilic gegenüber.

French-Open-Champion Rafael Nadal hatte am Montagabend überraschend nach fast fünf Stunden Spielzeit gegen Muller 3:6,4:6,6:3,6:4,13:15 verloren. Die anschließend angesetzte Partie zwischen Djokovic und Mannarino war wegen einsetzender Dunkelheit vertagt worden. (dpa)